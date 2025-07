Bisseck Inter clausola da 120 milioni eccessiva? Ecco perché i nerazzurri hanno messo questa cifra

Nell’attuale calciomercato, le clausole rescissorie sono diventate strumenti strategici per le società, e il caso di Yann Bisseck non fa eccezione. La cifra di 120 milioni sembra elevata, ma dietro questa scelta si cela una motivazione ben precisa: tutelare l’investimento e garantire flessibilità nel mercato. Scopriamo insieme perché l’Inter ha optato per questa cifra e quale impatto potrà avere sul futuro dei nerazzurri.

Bisseck Inter, clausola da 120 milioni eccessiva? Ecco spiegata la motivazione del perché i nerazzurri hanno messo questa cifra. Il calciomercato Inter si trova nel pieno di un mercato in cui le clausole rescissorie stanno giocando un ruolo cruciale, non solo per Denzel Dumfries, ma anche per altri giocatori come Yann Bisseck. Il difensore tedesco, che è stato un rinforzo per la squadra, è legato a una clausola rescissoria esorbitante da 120 milioni di euro, cifra che, come scrive il Corriere dello Sport, è più una “blindatura” che una cifra realmente percorribile. Nel caso in cui un club fosse disposto a pagare l’intera clausola, l’Inter non farebbe resistenza, anzi, potrebbe valutare positivamente la cessione del difensore per finanziare altre operazioni di mercato, in particolare l’acquisto di Giovanni Leoni dal Parma, per il quale sarebbero sufficienti circa 35-40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, clausola da 120 milioni eccessiva? Ecco perché i nerazzurri hanno messo questa cifra

