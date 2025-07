San Francisco decine di persone al giardino botanico per la fioritura della Pianta cadavere

Decine di persone si sono radunate nel giardino botanico di San Francisco per assistere alla rara e affascinante fioritura dell’“Aro titano”, la pianta del cadavere. Questa straordinaria meraviglia tropicale, alta e appuntita, emana un profumo intenso e sgradevole, paragonato a quello dei cadaveri in decomposizione. Un evento che unisce scienza, natura e curiosità, attirando visitatori da ogni parte del mondo per vivere questa eccezionale manifestazione della flora esotica.

Decine di persone si sono radunate nel giardino botanico di San Francisco per assistere alla rara fioritura dell’ Aro titano una pianta tropicale che emana un odore molto forte tanto da essere chiamata la “pianta del cadavere”. Alta, appuntita e maleodorante, è scientificamente conosciuta come Amorphophallus titanum, o bunga bangkai in Indonesia, perché cresce nella foresta pluviale di Sumatra. Il suo profumo è stato paragonato a quello dei calzini sporchi e della spazzatura in decomposizione. Si ritiene che esistano solo 300 esemplari di questa pianta in natura e meno di 1.000 tra quelli coltivati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Francisco, decine di persone al giardino botanico per la fioritura della "Pianta cadavere"

