Palmanova come non l’avete mai vista | arriva il Virtualift per ammirare la città stellata dall’alto

Palmanova si trasforma grazie al Virtualift, un’innovazione che permette di ammirare la sua iconica pianta stellata dall’alto, senza muoversi dal suolo. Un’esperienza coinvolgente e innovativa che valorizza la storia e il fascino di questa città unica nel suo genere. Preparatevi a scoprire Palmanova come non l’avete mai vista prima: un vero e proprio viaggio tra tradizione e tecnologia, che stupirà cittadini e visitatori.

