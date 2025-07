Omicidio Tramontano Impagnatiello non accederà alla giustizia riparativa

Il drammatico caso di Giulia Tramontano torna sotto i riflettori, evidenziando le delicate questioni sulla giustizia riparativa. Alessandro Impagnatiello, condannato per l'omicidio della compagna, non potrà accedere a questo percorso, poiché la corte d’Assise d’appello di Milano ha respinto la sua richiesta. Un episodio che solleva importanti riflessioni sul sistema giudiziario e sulle sue possibilità di reintegrazione.

Alessandro Impagnatiello, condannato per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, non accederĂ alla giustizia riparativa. La corte d'Assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di accesso alla giustizia riparativa richiesta dalla difesa dell'ex barman, condannato all'ergastolo per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

