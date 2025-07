Raccolta dei rifiuti Coriano al top in provincia | differenziata quasi all' 89%

Coriano si conferma leader nella gestione dei rifiuti in provincia, con un impressionante 88,8% di raccolta differenziata nel 2024. Un risultato che dimostra il forte impegno della comunità e l’efficacia delle strategie adottate, superando di gran lunga la media provinciale. Questo primato sottolinea come anche piccoli comuni possano essere esempi di eccellenza ambientale, rafforzando la loro posizione come esempio virtuoso per tutto il territorio.

Sono numeri che non lasciano spazio a interpretazioni quelli della raccolta differenziata dei rifiuti per il comune di Coriano che anche per il 2024 conferma il primato su scala provinciale con l’88,8% di raccolta registrando un +1,5% sul 2023 (era l’87,2%). Dai dati diffusi dalla regione Emilia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

