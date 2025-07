Ciechi e ipovedenti la prevenzione va dai cittadini | unità mobile oftalmica a piazza Cairoli

La prevenzione non va in vacanza! Vieni a scoprire l'unità mobile oftalmica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, che martedì 15 luglio approda a piazza Cairoli. Un camper all’avanguardia per portare servizi e sensibilizzazione direttamente tra i cittadini, perché la salute visiva non si lascia mai alle spalle. Non perdere questa occasione: prendi in mano il tuo benessere e affronta con noi il futuro con occhio vigile!

Un camper per portare la prevenzione tra i cittadini. L'unità mobile oftalmica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina sarà a piazza Cairoli, di fronte Miscela d'oro, martedì 15 luglio dalle ore 9 alle 16. L'iniziativa rientra nella Campagna 'La prevenzione non va in.

