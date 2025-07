Bisseck Inter non serve la clausola! Il club lo fa partire per molto meno per puntare su Leoni Ecco la cifra chiesta dai nerazzurri

L'Inter dimostra di puntare forte su Yann Bisseck, ma senza lasciarsi intimidire da una clausola rescissoria da 120 milioni. La strategia nerazzurra è chiara: far partire il difensore per molto meno e concentrarsi sul futuro di Leoni, con un occhio attento alle cifre e alle opportunità di mercato. La gestione dei contratti e delle riserve di valore si rivela sempre più determinante in un campionato dove ogni dettaglio conta.

Bisseck Inter, non serve la clausola! Il club lo fa partire per molto meno. Poi tutto su Leoni. Ecco la cifra richiesta dai nerazzurri. Nel contratto di Yann Bisseck, difensore tedesco dell’ Inter, è stata inserita una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, una cifra decisamente alta che, come sottolineato da Sportmediaset, non corrisponde al reale valore del giocatore. Nonostante questa clausola imponente, la dirigenza nerazzurra sarebbe disposta a lasciar partire il difensore per una cifra molto inferiore, tra i 35 e i 40 milioni di euro, come riportato da Tuttosport. Questa decisione potrebbe aprire la strada a una trattativa più accessibile per i club interessati a Bisseck, che, sebbene non sia ancora un titolare indiscusso, è considerato una promettente risorsa in difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, non serve la clausola! Il club lo fa partire per molto meno per puntare su Leoni. Ecco la cifra chiesta dai nerazzurri

