Poche emozioni e un paio di errori | tra Torino e Genoa finisce 1-1 all’Olimpico

Leggi su Sportface.it

tra le proteste delche reclama un rigore nel recupero la sfida dell’Olimpico contro il. Nel capoluogo piemontese è 1-1 tra la squadra di Vanoli e quella di Vieira. I granata, dopo essere passati in vantaggio grazie all’autogol di Thorsby, sbagliano e regalano il gol del pari a Pinamonti, ma riescono comunque a proseguire la loro striscia positiva, salendo a quota 28 punti e mantenendone proprio uno di vantaggio sulla compagine ligure.Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15141311g)Morten Thorsby ofCfc gestures during the Serie A match beetweenFc andCfc at Stadio Olimpico on February 8, 2025 in Turin, Italy .Fc –Cfc, Stadio Olimpico, Italy – 08 Feb 2025, AUTOGOL DECISIVOUn primo tempo a dir poco avaro di, in cui è comunque ila far girare il pallone nel tentativo di avvicinarsi all’area di rigore difesa da Leali.