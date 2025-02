Genovatoday.it - Deruba due clienti all'Ikea e scappa

Un 44enne originario dell'Algeria, irregolare in Italia e pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia intorno alle ore 15:30 di venerdì in via Perini. L’uomo ha commesso due furti all'interno dell'ma è stato intercettato dalla polizia, intervenuta tempestivamente nella zona. Furto.