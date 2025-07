Caldo oggi 20 città da bollino rosso Temporali dal week-end

Il caldo torrido di oggi, con 20 città sotto bollino rosso e temperature percepite oltre i 35°C, mette a dura prova lavoratori e cittadini. La Spagna affronta un'ennesima ondata di incendi e perdite umane, mentre Creta brucia sotto il vento. Ma il week-end porta un cambio di scenario: temperature in calo e temporali isolati, eventi imprevedibili che però potrebbero portare sollievo e rinnovare la speranza.

Oggi 20 bollini rossi. Lavoro rovente nelle fabbriche a Nord e per i braccianti al Sud. Sì alla cig oltre 35 gradi anche percepiti. In Spagna oltre 100 morti da sabato. L'isola di Creta assediata dagli incendi alimentati dal forte vento, 5mila tra abitanti e turisti costretti a scappare. Cambiano le condizioni nel fine settimana: cala la temperatura e arrivano i temporali. Eventi localizzati difficili da prevedere, che però potrebbero essere anche molto intensi.

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

