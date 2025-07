Santinato e l’altra faccia del turismo | In vendita 160 hotel è un record Serve un piano per riqualificarci

Se vogliamo davvero rilanciare il turismo riminese, è fondamentale affrontare le criticità e investire in un piano di riqualificazione. Mauro Santinato, esperto e visionario, sottolinea come il settore abbia perso quasi la metà degli alberghi in 50 anni, con oltre 160 strutture ancora in vendita. È tempo di cambiare rotta, riconoscere i segnali di allarme e agire con strategie innovative per riscoprire il vero cuore di Rimini.

"Se vogliamo dare i numeri del turismo riminese, dobbiamo dare anche questi. In quasi 50 anni il numero degli alberghi in città si è praticamente dimezzato. E sono tantissime le strutture in vendita. Sono i segnali della ’malattia’ che affligge il sistema Rimini, ma che alcuni si ostinano a non vedere". Mauro Santinato, esperto di turismo e fondatore di Teamwork, è uno abituato ad andare controcorrente. "Ma il mio spirito critico è solo per amore di Rimini. Abbiamo grandi potenzialità, ma ci serve una terapia shock per uscire da una crisi diventata strutturale ". I dati fin qui emersi sull’andamento della stagione turistica non sono così negativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santinato e l’altra faccia del turismo: "In vendita 160 hotel, è un record. Serve un piano per riqualificarci"

In questa notizia si parla di: turismo - santinato - vendita - serve

Santinato e l’altra faccia del turismo: In vendita 160 hotel, è un record. Serve un piano per riqualificarci; Mauro Santinato: Turismo in crisi, Rimini nega il declino: 800 hotel chiusi in 40 anni; Rimini. In vendita 59 alberghi per 47 milioni «Segno di un’economia che non funziona».

Santinato e l’altra faccia del turismo: "In vendita 160 hotel, è un record. Serve un piano per riqualificarci" - Oggi le licenze degli hotel sono poco più di 800. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mauro Santinato: “Turismo in crisi, Rimini nega il declino: 800 hotel chiusi in 40 anni” - Mauro Santinato, presidente della società di consulenza alberghiera Teamwork, svolhe alcune riflessione sulla situazione del turismo a Rimini ... Segnala chiamamicitta.it