Il ’Polo della Moda’ saltato Colla | Lavoriamo per ricucire Ma i dem non difendono Massari

Il progetto del Polo della Moda alle ex Fiere di Reggio attraversa un momento di incertezza dopo il dietrofront di Max Mara. Il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione ci ricorda che, nonostante le difficoltà, è fondamentale lavorare tutti insieme per ricucire il tessuto economico e garantire un investimento strategico per il futuro. Solo così potremo rilanciare la nostra vocazione nel settore moda e creare nuove opportunità di crescita.

"Bisogna lavorare tutti per ricucire, perché questo investimento è molto importante". È il monito del vicepresidente nonché assessore allo sviluppo economico della Regione, che interviene sul dietrofront del gruppo Max Mara che pochi giorni fa si è ritirato all’improvviso dal progetto del ’ Polo della Moda ’ alle ex Fiere di Reggio. "Non conosco le dinamiche, ma comunque stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi internazionali che abbiamo. Ovviamente come Regione, ci siamo sempre", ha assicurato Colla. Parole che in realtà suonano quasi come di circostanza, perché – seppur un tentativo di mediazione verrà fatto – a oggi, a meno di colpi di scena che sarebbero ancor più clamorosi, un ripensamento di Maramotti è ritenuto impossibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’Polo della Moda’ saltato. Colla: "Lavoriamo per ricucire". Ma i dem non difendono Massari

