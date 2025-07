The Skillgates pubblicano il video ufficiale di This Summer | un inno rock alla libertà estiva

Sei pronto a lasciarti travolgere dall’energia dell’estate? I The Skillgates tornano con il nuovo videoclip di “This Summer”, un inno rock che celebra libertà, sogni e avventura. Girato su una spiaggia incontaminata, questo brano potente e ispirato ti accompagnerà in un viaggio emotivo tra musica e natura, facendoti vivere l’euforia di una stagione indimenticabile. Preparati a scoprire un’estate che non dimenticherai mai!

È online il nuovo videoclip di “This Summer”, il singolo dei The Skillgates che celebra la magia dell’estate, tra libertà, sogni e scoperta. La band torna con un brano potente e ispirato, accompagnato da un video girato in una location simbolica: una spiaggia incontaminata, dove la musica si fonde con la natura, il vento e il desiderio di evasione. “This Summer” è molto più di una canzone: è un vero e proprio viaggio emotivo in musica, capace di raccontare il bisogno di lasciarsi andare, riscoprire se stessi e vivere il presente con intensità. Le sonorità rock – dirette, sincere e sognanti – si intrecciano con un testo evocativo, in cui “ anything can happen on a summer night ” diventa un mantra liberatorio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com