Bajani si prende il Premio Strega con ‘L’anniversario’ anti patriarcato

Roma, 4 luglio 2025 – Con grande attesa e entusiasmo, Andrea Bajani si aggiudica il prestigioso Premio Strega con il suo “L’anniversario”, un’opera che sfida le convenzioni e si schiera apertamente contro il patriarcato. La sua vittoria, frutto di 187 voti, conferma la forza innovativa della narrativa italiana contemporanea. Ma cosa rende questo libro così speciale? Scopriamolo insieme...

Roma, 4 luglio 2025 – Andrea Bajani, come da pronostico, con L’anniversario (Feltrinelli) è il vincitore della 79ª edizione del Premio Strega, con 187 voti. Dietro di lui: Perduto è questo mare (Rizzoli) di Elisabetta Rasy, 133 voti; Quello che so di te (Guanda) della scrittrice siciliana Nadia Terranova, 117 voti; Chiudo la porta e urlo (Mondadori) di Paolo Nori, 103 voti; Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (Terra Rossa), romanzo d’esordio del medico anestesista di Padova, Michele Ruol, 99 voti. L’anniversario è un romanzo che infrange un tabù, che afferma come sia possibile e giusto rompere quei legami considerati quasi sacri e indissolubili, allontanarsi dalla propria famiglia, quando questa diventa opprimente e distruttiva, una sorta di gabbia emotiva e psicologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bajani si prende il Premio Strega con ‘L’anniversario’ anti patriarcato

In questa notizia si parla di: bajani - premio - strega - anniversario

Andrea Bajani vince il Premio Strega con “L’anniversario”, secondo posto per Elisabetta Rasy, terza Nadia Terranova: la classifica - Il romanzo di Bajani – “L’anniversario” – ci conduce in un viaggio emotivo attraverso i ricordi, le assenze e i legami invisibili che uniscono le persone nel tempo.

Andrea Bajani vince il Premio Strega 2025 con il romanzo L’anniversario (Feltrinelli) 187 voti. Al secondo posto Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), 133 voti e al terzo Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), 117 voti. Vai su X

L'avevo acquistato qualche settimana fa insieme a molti altri libri in vista dell'atteso relax in riva al mare. Ora non mi resta che verificare se Andrea Bajani con L'anniversario (Feltrinelli editore) ha meritato di vincere il Premio Strega 2025! Conto di farvi conosce Vai su Facebook

Premio Strega 2025, il vincitore è Andrea Bajani con “L’anniversario”; Premio Strega 2025: vince Andrea Bajani con “L’anniversario”; Premio Strega, chi è il vincitore.

Bajani si prende il Premio Strega con ‘L’anniversario’ anti patriarcato - Roma, 4 luglio 2025 – Andrea Bajani, come da pronostico, con L’anniversario (Feltrinelli) è il vincitore della 79ª edizione del Premio Strega, con 187 voti. Scrive msn.com

Premio Strega 2025, vince Andrea Bajani con "L'anniversario". Secondo posto per Elisabetta Rasy, terza Nadia Terranova - Gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me, i lettori, gli editori. Come scrive msn.com