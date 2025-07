Furti in appartamento a Vimercate | arrestato il ladro seriale

A Vimercate, la lotta contro il crimine ha portato a un importante arresto: un ladro seriale di 41 anni, già detenuto a San Vittore, è stato catturato e gravemente indiziato di furti aggravati in appartamento. Le indagini dei Carabinieri del NOR hanno svelato il volto di un criminale che aveva seminato paura tra i residenti. Questa operazione dimostra come impegno e determinazione possano fare la differenza in una comunità.

Monza Brianza, 4 luglio 2025 – Un 41enne georgiano, peraltro era già detenuto per altri motivi nel carcere di San Vittore, è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione in concorso. Il provvedimento è scattato dopo i risultati delle indagini avviate dai carabinieri del Nor-Aliquota operativa della Compagnia di Vimercate, a seguito di alcuni furti in appartamento commessi lo scorso inverno nel Vimercatese. Gli autori si introducevano nelle abitazioni rubando beni di valore e oggetti preziosi. L’attività investigativa, svolta da dicembre 2024 al marzo di quest’anno, ha permesso di raccogliere diversi elementi a carico di due soggetti di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di sei distinti furti avvenuti a Cavenago, Caponago e Bernareggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti in appartamento a Vimercate: arrestato il ladro seriale

In questa notizia si parla di: furti - appartamento - vimercate - arrestato

