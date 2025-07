Usa | la Camera approva legge di bilancio la firma di Trump nel giorno dell' Indipendenza americana

In un clima di forte entusiasmo e unità, la Camera dei Rappresentanti ha approvato la legge di bilancio proposta da Donald Trump, segnando un'importante tappa politica nel giorno dell'indipendenza americana. Con 218 voti favorevoli e 214 contrari, i deputati repubblicani hanno accolto con entusiasmo questa decisione, mentre l'ex presidente si appresta a firmare ufficialmente il provvedimento, pronto a plasmare il futuro degli Stati Uniti. È un momento che segna un nuovo capitolo nella storia politica del paese.

La Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera definitivo alla legge di bilancio voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il testo è passato con 218 voti a favore e 214 contrari. All’annuncio dell’approvazione da parte dello speaker Mike Johnson, i deputati repubblicani hanno cominciato a intonare il coro «Usa Usa». Come previsto, Donald Trump firmerà oggi la legge di spesa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana

