Repubblica | Napoli è partito il conto alla rovescia per il debutto di McTominay e De Bruyne | tutto pronto per Dimaro

Mancano solo 18 giorni al debutto ufficiale del nuovo Napoli targato Antonio Conte, con l’entusiasmo alle stelle per l’amichevole del 22 luglio a Dimaro contro l’Arezzo. Un evento che promette di essere memorabile, segnando l’inizio di una nuova era azzurra. A rendere tutto ancora più speciale sarà l’esordio in maglia azzurra di Scott McTominay e De Bruyne, la coppia di centrocampo che potrebbe rivoluzionare il gioco partenopeo.

Mancano solo 18 giorni al primo passo ufficiale del nuovo Napoli targato Antonio Conte, che debutterà il 22 luglio a Dimaro in amichevole contro l'Arezzo. Un evento attesissimo, che avrà il sapore di gran galà: a scaldare l'ambiente, l'esordio in maglia azzurra dell'inedita coppia di centrocampo formata da Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, la prevendita per il match è già aperta online sul sito liveticket.it, con prezzi tra i 22 e i 27,50 euro.

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte - Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte.

De Bruyne-Lobotka-McTominay è il centrocampo più forte d'Italia? Vai su Facebook

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro; Napoli, a Dimaro amichevoli contro Arezzo e Catanzaro; La formazione del Napoli con De Bruyne: le strategie di Conte.

Napoli, a Dimaro amichevoli contro Arezzo e Catanzaro - Sarà l'Arezzo la prima avversaria del Napoli durante il ritiro di Dimaro Folgarida, nella preparazione della stagione 2025- Come scrive msn.com

REPUBBLICA - Napoli, a Dimaro non solo De Bruyne e Marianucci, in arrivo altri tre acquisti - In occasione del ritiro del Napoli a Dimaro, potrebbero esserci già cinque acquisti a disposizione di Mister Antonio Conte. Segnala napolimagazine.com