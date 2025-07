mila trani presenta il nuovo album menta selvatica in due concerti imperdibili a bologna e milano

Preparati a vivere un’esperienza unica con Mila Trani, l’eclettica cantautrice che conquista con le sue sonorità mediterranee e jazz. Con il suo nuovo album “Menta Selvatica”, Mila celebra l’evoluzione della femminilità attraverso un viaggio musicale coinvolgente. Non perdere i due imperdibili concerti a Bologna e Milano, dove l’artista ti guiderà tra emozioni e suoni autentici. I biglietti sono disponibili: scegli il tuo momento e lasciati trasportare dall’arte di Mila Trani!

L’eclettica cantautrice e arrangiatrice Mila Trani torna sulla scena musicale con il suo nuovo progetto discografico “Menta Selvatica” (Segell Microscopi), un concept album dedicato all’evoluzione della femminilità attraverso sonorità mediterranee, jazz, fado, flamenco e world music. L’artista presenterà il disco in due appuntamenti live da non perdere: 18 settembre 2025 – Bravo Caffè, Bologna 21 settembre 2025 – Blue Note, Milano Biglietti in prevendita su: bluenotemilano.com Sul palco insieme a Mila Trani ci saranno Bartolomeo Barenghi (chitarra), Sandrine Robilliard (violoncello) e Martí Hosta (percussioni), per un live ricco di atmosfera, contaminazioni e storytelling musicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com