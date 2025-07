Pd le 11 correnti | così i nemici di Elly Schlein si fanno fuori da soli

Elly Schlein, con astuzia e determinazione, ha trasformato le correnti interne del Pd in alleate strategiche, consolidando la sua leadership e aprendo nuove alleanze politiche. La proposta che ha avanzato mira a creare un fronte unito e deciso, capace di affrontare le sfide future e di plasmare un nuovo equilibrio nel panorama politico italiano. Con questa mossa, Schlein si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua ambiziosa rivoluzione.

Le correnti possono travolgerti ma anche sospingerti. Elly Schlein voleva spazzarle via tutte, poi ha imparato a conviverci, forse addirittura ad alimentarle un pochetto. Gli entomologi del Pd ne contano undici. La più importante è quella della segretaria, che ha sterzato radicalmente il partito a sinistra ed è ormai proiettata verso un patto di ferro con M5S e Avs. Per allargare e consolidare il campo, la leader ha stretto la proposta: baricentro a sinistra, con riserve indiane per Italia Viva e +Europa, da collocare in tenda, come suggerito dall’immarcescibile Richelieu dem, Goffredo Bettini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it