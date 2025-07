Martina Oppelli la sclerosi multipla e il terzo no al suicidio assistito | Non credo più allo Stato laico

Martina Oppelli, architetta triestina di 50 anni, si trova al centro di un acceso dibattito etico e sociale. Dopo aver ricevuto il terzo diniego all'accesso al suicidio assistito, la sua battaglia contro la sclerosi multipla e per i diritti individuali si fa ancora più urgente. La sua voce, oggi, risuona come un grido di speranza e di denuncia contro uno stato che sembra ignorare la dignità di chi lotta ogni giorno. Ma lei è pessimista: ...

Martina Oppelli, 50 anni, è un’architetta triestina. Pochi giorni fa la sua azienda sanitaria le ha negato per la terza volta l’accesso al suicidio assistito. Lei dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera che non riesce nemmeno a essere arrabbiata: «Sono solo stanca, stanca, stanca». L’azienda sanitaria ha detto che sarà «avviata immediatamente una nuova procedura di valutazione» dopo l’opposizione dei suoi avvocati. Ma lei è pessimista: «Possiamo andare avanti in eterno, ma che battaglia stiamo combattendo? Io non provo rabbia perchĂ© la rabbia toglie energie e non porta a niente, ma vorrei ricordare a tutti che un essere umano ha un limite di resistenza. 🔗 Leggi su Open.online

Il primo diniego al suicidio assistito è arrivato tra dicembre del 2023 e gennaio del 2024. A Martina Oppelli la sclerosi multipla le è stata diagnosticata nell'aprile del 2002, quando aveva 28 anni. Attualmente, scrive l'associazione Luca Coscioni, vive con una "

