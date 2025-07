Falla negli auricolari wireless | un chip vulnerabile può spiare le tue telefonate

Una nuova minaccia mette in discussione la sicurezza dei nostri momenti di ascolto: un chip Bluetooth, presente negli auricolari wireless di marchi come Sony e Bose, presenta una vulnerabilità che potrebbe consentire a hacker di spiare telefonate e ascoltare tutto ciò che ascoltiamo. Questa falla, scoperta recentemente nel chip pu242 di Airoha, solleva importanti dubbi sulla privacy di milioni di utenti. Ma cosa possiamo fare per proteggere i nostri dispositivi?

Una nuova e preoccupante vulnerabilità mette a rischio la privacy di milioni di utenti che ogni giorno utilizzano auricolari wireless per ascoltare musica, fare telefonate o partecipare a riunioni. A rendere possibile tutto ciò è un chip Bluetooth prodotto da Airoha, utilizzato da marchi noti come Sony, Bose, JBL, Marshall e altri. Al suo interno è stata scoperta una falla che consente a un malintenzionato di accedere in modo invisibile all’auricolare e, di conseguenza, alle nostre conversazioni private e ai dati personali. Falla negli auricolari wireless: il problema di sicurezza. Il problema è stato individuato da un gruppo di esperti di sicurezza informatica, che ha scoperto come questi chip contengano una porta di debug lasciata aperta, accessibile senza alcuna autenticazione. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Falla negli auricolari wireless: un chip vulnerabile può spiare le tue telefonate

