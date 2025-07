Con L' anniversario Feltrinelli la storia dell' emancipazione da un complicato rapporto del protagonista con la figura paterna

In occasione dell’anniversario Feltrinelli, celebriamo un viaggio attraverso le pagine di Andrea Bajani, autore premiato con il prestigioso Premio Strega per "L’anniversario". Questa opera, che affronta il complicato rapporto tra un uomo e la figura paterna, si distingue non solo per la sua profondità emotiva ma anche per il suo potere evocativo. Un libro da leggere assolutamente, capace di toccare le corde più intime del lettore e di rimanere impresso nel tempo.

I pronostici avevano ragione: con 194 voti L’anniversario (Feltrinelli) di Andrea Bajani ha vinto la LXXIX edizione del Premio Strega. Lo scrittore, vincitore anche del Premio Strega Giovani, aveva già partecipato nel 2021 con Il libro delle case (Feltrinelli) classificandosi al quinto posto. Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 X Leggi anche › “L’anniversario” di Andrea Bajani: la recensione di Serena Dandini Non è mancata una nota di delusione sui volti di chi sperava che a farcela fosse l’autofiction di Nadia Terranova sulla reclusione della bisnonna all’istituto psichiatrico Mandalari, o il romanzo di Elisabetta Rasy, ambientato negli anni Cinquanta in un’abbagliante e malinconica Napoli, classificatosi al secondo posto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con "L'anniversario" (Feltrinelli), la storia dell'emancipazione da un complicato rapporto del protagonista con la figura paterna

Un uomo contro il patriarcato: “L’anniversario” di Andrea Bajani vince il Premio Strega 2025; Feltrinelli compie 70 anni: il 10 febbraio, a Roma, la Giornata Gattopardesca, poi un tour di eventi anche all'estero; I giorni della Resistenza – Il programma.

