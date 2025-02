Isaechia.it - Grande Fratello, ventinovesima puntata: Eva eliminata, faccia a faccia tra Jessica e Amanda, Helena e Javier messi in discussione. In nomination…

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre in postazione social Rebecca Staffelli.Lasi è aperta con la chiusura del televoto, e si è passati subito all’argomento caldo di questi giorni, ovvero il bacio traPrestes eMartinez.La modella, chiamata in Mistery, dopo aver affermato di non aspettarsi quel bacio, ha dichiarato:Lo sto conoscendo meglio perché con questa vicinanza chiacchieriamo di più. Mi sveglio felice e vado a dormire felice perché sa che lui c’è e la sprona molto in certe situazioni sostenendomi.dopo il bacio consembrava aver fatto dei passi indietro, e secondo Shaila Gatta al pallavolista non piacerebbe la modella. Martinez ha invece dichiarato che la mancanza di una figura materna gli ha provocato problemi a rapportarsi con le donne, ma ora si sente pronto a viversi