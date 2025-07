Non mettere jeans o leggins in aereo L’esperto spiega il motivo | ecco perché

Con l’arrivo dell’estate e le imminenti partenze, molti si chiedono come vestirsi in aereo per volare comodi e sicuri. Sapevi che indossare jeans stretti o leggings può influire sul tuo comfort e sulla salute durante il volo? L’esperto spiega che questi capi, se troppo aderenti, potrebbero ostacolare la circolazione sanguigna e creare fastidi prolungati. Ecco perché, per un viaggio sereno, meglio scegliere abiti più comodi e spaziosi.

Con l'arrivo dell'estate, milioni di persone si apprestano a partire per le vacanze, e per molti il viaggio comincerà a bordo di un aereo. Tuttavia, se stai preparando la valigia, è importante prestare attenzione anche a cosa indosserai durante il volo. Come vestirsi in aereo non è una questione da poco, anzi. Secondo alcuni esperti, certi capi di abbigliamento – in particolare jeans aderenti e leggings – sarebbero da evitare per motivi legati sia alla salute che alla sicurezza personale. Vediamo perché e cosa è invece preferibile indossare. Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l'Italia entrasse in un conflitto Perché jeans e leggins possono essere un rischio.

