EMU Flycast Dojo 7 Preview 4 | Novità e Guida Completa

Se sei un appassionato di emulazione Dreamcast, Naomi o Atomiswave, preparati a scoprire le novità di Flycast Dojo 7 Preview 4. Questa versione rivoluzionaria, sviluppata sulla base di Flycast 2.3.2, offre miglioramenti significativi e una compatibilità più ampia, garantendo un’esperienza di gioco senza precedenti. Scopriamo insieme tutte le novità e come sfruttare al massimo questa versione innovativa…

Flycast Dojo 7 Preview 4 è ora disponibile, portando con sé importanti miglioramenti e ottimizzazioni per gli appassionati di emulazione Dreamcast, Naomi e Atomiswave. Questa versione rappresenta una completa riscrittura del codice su Flycast 2.3.2, mantenendo la compatibilità con i salvataggi netplay esistenti e allineandosi meglio agli aggiornamenti del progetto originale. Attenzione: Questa versione non è al momento compatibile con Fightcade. Se vuoi utilizzare le ultime correzioni di bug per Fightcade, ti consigliamo di continuare a usare l'ultima release di Flycast Dojo 6. Novità in Preview 4.