Morte Ramy chiuse le indagini La decisione della procura sul carabiniere che lo inseguì e sull’amico Fares Bouzidi

La tragica notte tra il 23 e il 24 novembre 2024 a Milano ha segnato un punto di svolta, con le indagini che si sono ormai chiuse e la procura pronta a decidere sul destino del carabiniere coinvolto nell'inseguimento di Ramy Elgaml e Fares Bouzidi. Una fuga sfrenata, tra tensione e drammaticità , ha lasciato il segno nel cuore della città . La vicenda si avvia verso la sua conclusione, ma le domande sulla giustizia e la verità restano aperte.

La notte tra il 23 e il 24 novembre 2024, Milano viene sconvolta da un inseguimento sulle strade del quartiere Corvetto. A bordo di uno scooter T-Max c’erano Ramy Elgaml, 19 anni, e il suo amico Fares Bouzidi, 22. I due, privi di patente e, secondo l’accusa, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non si fermano all’alt dei carabinieri e danno il via a una folle fuga durata circa otto chilometri. In quell’inseguimento, ricostruito da telecamere e dashcam, si susseguono manovre pericolose, alta velocità , svolte contromano e attraversamenti a semaforo rosso. All’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, lo scooter perde il controllo, sbatte contro un palo e si schianta violentemente: Ramy muore sul colpo, Bouzidi resta ferito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte Ramy, chiuse le indagini. La decisione della procura sul carabiniere che lo inseguì e sull’amico Fares Bouzidi

In questa notizia si parla di: amico - ramy - fares - bouzidi

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish” - In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish.

Morte #Ramy, l'amico #Fares Bouzidi e il #carabiniere accusati di omicidio stradale. Fares era alla guida dello scooter sul quale viaggiava anche il 19enne, mentre il militare era al volante dell'ultima delle tre auto che inseguivano i giovani https://tgcom2 Vai su X

MilanoPaviaTV - Canale78 È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter T Max su cui viaggiava anche l’amico Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto in un incidente al termine di un inseguimento da part Vai su Facebook

Morte Ramy, l'amico e il carabiniere accusati di omicidio stradale; Morte di Ramy Elgaml, chiuse le indagini: contestato omicidio stradale al carabiniere e all'amico; Morte Ramy, rischio processo per il carabiniere che lo inseguì e per l’amico Fares Bouzidi.

Ramy, l'amico Fares e il carabiniere accusati di omicidio stradale: cosa è emerso dalle indagini - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la ... msn.com scrive

Morte Ramy, l'amico e il carabiniere accusati di omicidio stradale - In vista della richiesta di processo, la procura di Milano ha chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto in un incidente, il 24 nov ... Scrive msn.com