Poggio Mirteto | Passo Corese Cittadino straniero picchia moglie e figlia sotto gli occhi della figlia più piccola Intervengono i Carabinieri e lo arrestano

Una notte di paura e violenza scuote Poggio Mirteto e Passo Corese, dove un cittadino straniero ha brutalmente aggredito moglie e figlia sotto gli occhi della più piccola. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato conseguenze ancora più gravi, culminando nell’arresto dell’uomo. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle sfide sociali nelle nostre comunità. La vicenda evidenzia come la rapidità delle forze dell’ordine possa fare la differenza.

