Inter già scelto l’erede di Calhanoglu | pronta l’offerta super a una rivale in Serie A

L'Inter si prepara a una svolta clamorosa: dopo le voci di addio di Calhanoglu, i nerazzurri hanno già delineato il nome del suo sostituto e stanno mettendo a punto un'offerta super per una rivale in Serie A. La strategia è chiara: rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività nel campionato italiano. Resta da scoprire come questa mossa influencerà il mercato e le prossime settimane di calciomercato.

I nerazzurri hanno già deciso il nome del sostituto del centrocampista turco in caso di addio: pronto l’assalto a un club rivale del nostro campionato (LaPresse) – SerieANews.com Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato della polveriera in casa Inter, con Calhanoglu, Thuram e persino Denzel Dumfries che potrebbero lasciare il club quest’estate. Se per l’attaccante francese la volontà è di riuscire a trattenerlo in nerazzurro, per il centrocampista e l’esterno la situazione è ben diversa. Il turco ha ricevuto forti apprezzamenti dal Galatasaray e l’Inter attende di ricevere un’offerta ufficiale per trattare la sua uscita. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, già scelto l’erede di Calhanoglu: pronta l’offerta super a una rivale in Serie A

Rivoluzione Inter, è arrivata la decisione di Inzaghi: cosa cambia per la rivale del Napoli - La decisione di Inzaghi segna una svolta cruciale per l'Inter, pronta a ripartire dopo una stagione difficile.

