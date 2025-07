Voce ed espressività workshop nel giardino dei Cappuccini

Immergiti nel meraviglioso mondo della voce e dell’espressività al workshop Voce e Oralità Creativa ed Espressiva, un’occasione unica per scoprire il potenziale nascosto nella tua voce. Organizzato nel suggestivo Giardino dei Cappuccini di Pisa, questo evento ti invita a esplorare le tue capacità comunicative e creative, guidato da esperti come Giulia Solano. Non perdere l’opportunità di arricchire il tuo bagaglio espressivo e vivere un’esperienza indimenticabile…

Pisa, 03 luglio 2025 - Il 12 e 13 luglio a Pisa, nella splendida cornice del Giardino dei Cappuccini, si svolgerà la seconda edizione del workshop Voce (Voce e Oralità Creative ed Espressive), alla scoperta delle potenzialità espressive e della ricchezza creativa della voce, a cura di Giulia Solano (dell'associazione VivaVoce www.wvoce.it), attrice e formatrice esperta nell'uso della voce. Il laboratorio è aperto a tutti, sia a chi si affaccia per la prima volta a esplorare la voce, sia a chi ha già avviato un proprio percorso. Non sono necessarie competenze pregresse e sarà un percorso utile migliorare la proprie capacità espressive, mettendosi in gioco in un contesto di gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Voce ed espressività, workshop nel giardino dei Cappuccini

In questa notizia si parla di: voce - workshop - giardino - cappuccini

A San Marco in Lamis tre workshop per imparare ad usare la voce - A San Marco in Lamis, tre workshop unici invitano a esplorare il potere della voce. “La voce dietro le emozioni” offre un’opportunità formativa per sviluppare abilità tecniche e espressive.

Voce ed espressività, workshop nel giardino dei Cappuccini.

Giardino delle scuole Cappuccini intitolato a Silvia Domenicali - Il Resto del Carlino - Il giardino della scuola primaria Cappuccini è stato dedicato a Silvia Domenicali, insegnante prematuramente scomparsa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

La voce delle donne- Un viaggio di scoperta e libertà- workshop - workshop condotto da Emanuela Trovato sabato 17 e domenica 18 ... Come scrive cataniatoday.it