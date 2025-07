L’annuncio di Donald Trump su Vladimir Putin | Succede oggi

Un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, due delle figure più influenti sulla scena mondiale, sta per svolgersi oggi, 3 luglio. L’annuncio, arrivato direttamente dai protagonisti, ha già acceso il dibattito internazionale, alimentando speranze e timori di nuovi sviluppi geopolitici. Questa storica occasione potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti, lasciando il segno sul futuro globale. Restate con noi per scoprire come evolverà questa impegnativa conversazione.

Un evento di portata potenzialmente storica si prepara a scuotere gli equilibri geopolitici internazionali. Oggi, giovedì 3 luglio, è previsto un colloquio tra Vladimir Putin e Donald Trump. L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente russo durante un evento al centro nazionale “Russia”, e poco dopo è stato confermato anche dall’ex presidente americano sul social Truth, dove ha scritto: “Parlerò con il presidente russo Putin. Grazie!”. L’incontro, che si svolgerà a distanza, ha già attirato l’attenzione delle cancellerie di mezzo mondo per le possibili implicazioni sul conflitto in Ucraina e sulle relazioni tra Mosca e Washington. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

