Kiev e il ritiro dal trattato contro le mine antiuomo | Scelta drammatica è guerra totale

Kiev fa un passo drammatico e inaspettato, ritirandosi dal trattato contro le mine antiuomo in un momento di escalation del conflitto. Questa decisione di Volodymyr Zelensky segna una svolta cruciale, aprendo le porte a una guerra ancora piĂą devastante e complicata. La scelta mette in discussione gli sforzi internazionali di tutela umanitaria, lasciando il mondo a interrogarsi sulle future implicazioni di questo gesto estremo.

La decisione di Volodymyr Zelensky di ritirare l’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa segna un passaggio simbolico e sostanziale verso una fase ancora piĂą brutale del conflitto. Il trattato, firmato da 133 Paesi nel 1997 (tra cui non figurano Russia, Cina e Stati Uniti), vieta l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle mine antiuomo. Con il ritiro unilaterale, Kiev rinuncia formalmente a uno degli strumenti di diritto umanitario piĂą condivisi dalla comunitĂ internazionale. Secondo gli esperti, si tratta di un punto di non ritorno che potrebbe trasformare definitivamente la guerra in Ucraina in un conflitto senza piĂą limiti nĂ© regole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kiev e il ritiro dal trattato contro le mine antiuomo: “Scelta drammatica, è guerra totale”

