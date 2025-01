Secoloditalia.it - Altatto – Milano

Via Comune Antico, 15 – 20125Tel. 328/6641670Sito Internet: www..comTipologia: vegetarianaPrezzi: menù degustazione 50/65€Chiusura: Sabato e DomenicaOFFERTA, bistrot di cucina vegetariana e vegana in zona Greco, non smette di sorprenderci e ci regala, anche questa volta, un’esperienza gastronomica stimolante e dai confini molto ampi, nella quale si fa sentire non poco l’influsso della cucina orientale. Ci troviamo di fronte ad un percorso di alta cucina vegetale, con proposte che sanno davvero stupire anche i palati più prevenuti. In questo bistrot, gestito tutto al femminile, i commensali vengono accompagnati in un viaggio fatto di pietanze che cambiano molto spesso e in cui stagionalità e creatività ne sono il vero motore. La scelta è tra due menù interamente vegetariani ed in gran parte vegani, da 6 o da 4 portate, rispettivamente al prezzo di 65 e 50 euro.