Quifinanza.it - Taglio del cuneo fiscale 2025, la simulazione delle pensioni

Leggi su Quifinanza.it

Con l’arrivo del, il sistema previdenziale italiano introduce un aggiornamento dei coefficienti di trasformazione, il meccanismo che traduce i contributi accumulati in assegni mensili. Una revisione che, pur prevista dalla normativa, ha un impatto diretto sulle tasche dei futuri pensionati.Nel caso dei nuovi coefficienti di trasformazione introdotti per il, non sono previsti aumenti, ma solo riduzioni rispetto ai calcoli effettuati con i parametri precedenti. Questo avviene perché i coefficienti vengono adeguati all’aumento dell’aspettativa di vita, il che richiede una distribuzione più diluita del montante contributivo accumulato.Di fatto, chi va in pensione nelpercepirà un assegno più basso rispetto a chi si è ritirato nel 2024, anche a parità di contributi versati. Ma vediamo nel det