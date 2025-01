Ilgiorno.it - Si apre il tavolo per la Smartland

Leggi su Ilgiorno.it

Al via ilpolitico composto dai sindaci dei Comuni di Zibido San Giacomo, Binasco, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Noviglio, Rosate, Vernate e dal consigliere delegato allo sviluppo economico di Città metropolitana di Milano Giorgio Mantoan. Ieri si è temuto il primo incontro a Palazzo Isimbardi per costituire la cabina di regia del progetto SOM –sudovest Milano che intende promuovere il territorio sviluppando a livello sovracomunale la green mobility, la digitalizzazione, la transizione energetica, la rigenerazione e la nuova socialità, con Zibido San Giacomo come Comune capofila. "Siamo felici che Città metropolitana dia valore – dichiara la sindaca Sonia Margherita Belloli – alla capacità dei nostri Comuni di mettere insieme le forze per poter incidere in modo più efficace sul territorio.