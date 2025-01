Ilnapolista.it - Shevchenko: «Leao non è un leader, lo può diventare se si prende la responsabilità. Il punto è: la vuole?»

Leggi su Ilnapolista.it

Andriyha rilasciato alla Stampa un’intervista per parlare del suo Milan, dei problemi che sta affrontando e delle possibili soluzioni.: «Se sei un campione, gioca e dimostra. Semplice»Non avrebbe esonerato Fonseca?«Qualcosa non ha funzionato e la pagina ormai è stata girata, guardiamo avanti. Mi auguro che la svolta serva. Conceiçao in Supercoppa ha dato un’iniezione di energia, ha fatto leva sulla grinta, ma il Milan, come si è visto anche in campionato con la Juve e poi in Champions, non ha continuità. Anche con Fonseca ha vinto in casa del Real Madrid, senza riuscire a stabilire un livello».Aveva ragione Fonseca? Più facile Real del Cagliari?«Quando un allenatore dice così indica una strada. Troppo comodo motivarsi per una finale o contro un avversario storico.