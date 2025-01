Laprimapagina.it - Rottamazione Quinquies: vantaggi e criticità della nuova sanatoria fiscale

Il Governo italiano sta preparando unaedizioneper i debiti iscritti a ruolo, nota come “”. Questa misura consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie pendenze con il fisco, eliminando sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Tuttavia, prima di aderire, è importante valutare attentamente le possibili.Caratteristiche principaliSecondo le anticipazioni, lariguarderà i debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno estinguere i debiti versando solo il capitale, senza sanzioni e interessi di mora.Questa misura rappresenta per lo Stato un’opportunità per recuperare crediti di difficile esazione, motivo per cui viene periodicamente riproposta.