Monreale è morto anche il terzo giovane coinvolto nella sparatoria

sparatoria avvenuta questa notte a Monreale è morto infatti anche il terzo ragazzo è rimasto ferito dai venti colpi di pistola sparati davanti ad un bar di via Benedetto D’Acquisto. Dopo Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26, anche Andre Miceli di 26 anni in ce .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, è morto anche il terzo giovane coinvolto nella sparatoria Leggi su Monrealelive.it Salgono a tre i morti dellaavvenuta questa notte ainfattiilragazzo è rimasto ferito dai venti colpi di pistola sparati davanti ad un bar di via Benedetto D’Acquisto. Dopo Salvatore Turdo, di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26,Andre Miceli di 26 anni in ce .(live.it)

