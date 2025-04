Massa 35enne muore travolto da un treno

Massa, 27 aprile 2025 – Tragedia a Massa nella tarda serata di sabato 26 aprile. Un uomo di 35 anni è morto investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Massa centro. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Massa, ambulanze della Pubblica assistenza di Massa e Marina di Massa, Polizia. Lanazione.it - Massa, 35enne muore travolto da un treno Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 – Tragedia anella tarda serata di sabato 26 aprile. Un uomo di 35 anni è morto investito da unnei pressi della stazione ferroviaria dicentro. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti l’automedica di, ambulanze della Pubblica assistenza die Marina di, Polizia.

Su questo argomento da altre fonti

Giovane italiana muore in un incidente stradale in Australia: è la 35enne Ludovica Pisciceli - È la 35enne di Casalbordino (Chieti) Ludovica Piscicelli la giovane morta in un incidente stradale nella città australiana di Perth. Come riporta Vasto web, la giovane, laureata in biotecnologie, si era trasferita da tempo in Australia per lavoro, dopo un periodo in Irlanda. Secondo le... 🔗europa.today.it

Travolto da una lastra di vetro muore a Lido di Camaiore ingegnere di 56 anni - CAMAIORE – Tragico incidente sul lavoro sul viale Pistelli a Lido di Camaiore. È accaduto in un cantiere di ristrutturazione di un albergo, nella zona della Sala Bingo. Una vetrata che era movimentata durante i lavori è crollata travolgendo un operaio di 56 anni, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale unica del 118. Ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso. 🔗corrieretoscano.it

Travolto da un tir mentre è fermo in una piazzola di sosta sulla Brebemi: muore a 57 anni - Chiari (Brescia), 10 febbraio 2025 – Tragedia lungo la Brebemi, nel territorio compreso tra Calcio e Chiari. Un uomo di 57 anni residente a Caravaggio in provincia di Bergamo è morto mentre era su una piazzola di sosta. È stato travolto da un camion, che lo ha trascinato per alcune decine di metri. Anche l’autista del mezzo pesante si è ferito. Secondo la prima ricostruzione pare che il tir, carico di tappeti, abbia perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, sulla piazzola. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Massa. 35enne muore travolto dal treno; Massa, 35enne muore travolto da un treno; Prenestina: esce dall'auto dopo incidente, travolto da un pirata della strada. È in fin di vita; Auto contro albero nella notte: muore un ragazzo di 24 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Misiliscemi, operaio 35enne travolto da una porta blindata: Pietro Zito muore in ospedale - MISILISCEMI (TP) – Un dramma che scuote il mondo del lavoro e una comunità intera: Pietro Zito, operaio 35enne, è deceduto dopo essere stato travolto da una porta blindata durante una consegna ... 🔗infooggi.it

Tragico incidente sul lavoro, muore travolto da una porta blindata: dove e cosa è successo - Tragedia sul lavoro: 35enne perde la vita dopo essere stato travolto da una porta blindata, evidenziando i rischi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro Il tragico incidente sul lavoro che ha ... 🔗bigodino.it

Travolto da lastra in cantiere, muore tecnico 55enne - Infortunio mortale in un cantiere del lungomare di Lido di Camaiore, di fronte al pontile. Un uomo di 56 anni, di Massa, è stato colpito da una lastra di vetro caduta dall'alto. E’… Leggi ... 🔗informazione.it