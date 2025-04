Libera di licenziarmi Amici 24 Cristiano Malgioglio informa Maria De Filippi

Amici ha riservato ai telespettatori un momento di grande tensione e commozione. Sul palco si sono sfidati, in un ballottaggio che sembrava impensabile, due dei talenti più amati di questa edizione: la ballerina Chiara e il cantante Trigno. La particolarità della situazione non stava solo nella loro bravura, che avevano ampiamente dimostrato durante la serata con esibizioni straordinarie, ma anche nel fatto che i due giovani sono legati sentimentalmente da alcuni mesi. Questo ha reso il verdetto ancora più difficile da accettare per tutti, pubblico, giuria e protagonisti.>>“Con chi si è messa”. Ed è così che Shaila mette tutti a tacere dopo la quantità di voci e supposizioni dopo il Grande Fratello: il nome che spiazza tuttiDopo una serie di performance travolgenti, il momento del giudizio è arrivato, portando con sé un colpo di scena inaspettato. Leggi su Caffeinamagazine.it La sesta puntata del serale diha riservato ai telespettatori un momento di grande tensione e commozione. Sul palco si sono sfidati, in un ballottaggio che sembrava impensabile, due dei talenti più amati di questa edizione: la ballerina Chiara e il cantante Trigno. La particolarità della situazione non stava solo nella loro bravura, che avevano ampiamente dimostrato durante la serata con esibizioni straordinarie, ma anche nel fatto che i due giovani sono legati sentimentalmente da alcuni mesi. Questo ha reso il verdetto ancora più difficile da accettare per tutti, pubblico, giuria e protagonisti.>>“Con chi si è messa”. Ed è così che Shaila mette tutti a tacere dopo la quantità di voci e supposizioni dopo il Grande Fratello: il nome che spiazza tuttiDopo una serie di performance travolgenti, il momento del giudizio è arrivato, portando con sé un colpo di scena inaspettato.

