Grande Fratello ex inquilina rivela quanto guadagnano i concorrenti

inquilina rivela quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello, ma c'è una differenza con le passate edizioniL'articolo Grande Fratello, ex inquilina rivela quanto guadagnano i concorrenti proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Grande Fratello, ex inquilina rivela quanto guadagnano i concorrenti Leggi su Novella2000.it Exdel, ma c'è una differenza con le passate edizioniL'articolo, exproviene da Novella 2000.

Se ne parla anche su altri siti

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗361magazine.com

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro - Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Gli inquilini accolgono gli ex concorrenti; Grande Fratello, scoppia il caso in Casa: i concorrenti erano a conoscenza del ritorno degli ex inquilini?; Grande Fratello, ripescati sei concorrenti eliminati; L'ultima grande esibizione degli ex concorrenti - Grande Fratello Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Grande Fratello, ex inquilina rompe il voto di castità e annuncia il matrimonio col compagno (col quale si è riconciliata): la data delle nozze - L’ex volto del Grande Fratello ha dato la notizia a Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai ... 🔗isaechia.it

Grande Fratello, ex concorrente spiazza e svela il cachet dei “Nip”/ “50 euro al giorno, mentre per i vip…” - Letizia Petris svela il vero cachet dei NIP al Grande Fratello: ecco la cifra e la differenza con i concorrenti VIP ... 🔗ilsussidiario.net

Ex concorrente del Grande Fratello incinta per la seconda volta? Scoppia il gossip: ecco chi è - La cronaca rosa italiana sta impazzendo per la concorrente del Grande Fratello VIP in dolce attesa per la seconda volta| ... 🔗donnapop.it