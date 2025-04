Gli Stuntman arrivano agli Oscar | e in Italia cosa succede? Ce lo racconta Top Stunt!

Italia si firma il primo contratto nazionale: il nostro incontro con l'azienda Top Stunt. Nel 2028 non si celebreranno solo i 100 anni degli Academy Awards, il premio di cinema più importante ed ambito al mondo, ma sarà anche occasione, come annunciato in questi giorni, per la creazione dell'Oscar al Miglior Stuntman - in originale Achievement in Stunt Design, riconoscendo il talento e l'impegno di chi si occupa delle scene d'azione e non viene quasi mai ricordato. Non sembra casuale però che accada in questo periodo storico, quando si cerca sempre di più di sensibilizzare sulle maestranze coinvolte nella settima arte e quando c'è sempre più curiosità da parte del pubblico proprio per questa . Movieplayer.it - Gli Stuntman arrivano agli Oscar: e in Italia cosa succede? Ce lo racconta Top Stunt! Leggi su Movieplayer.it Mentre l'Academy finalmente riconosce il talento di uno dei lavori più pericolosi del cinema, insi firma il primo contratto nazionale: il nostro incontro con l'azienda Top. Nel 2028 non si celebreranno solo i 100 anni degli Academy Awards, il premio di cinema più importante ed ambito al mondo, ma sarà anche occasione, come annunciato in questi giorni, per la creazione dell'al Miglior- in originale Achievement inDesign, riconoscendo il talento e l'impegno di chi si occupa delle scene d'azione e non viene quasi mai ricordato. Non sembra casuale però che accada in questo periodo storico, quando si cerca sempre di più di sensibilizzare sulle maestranze coinvolte nella settima arte e quando c'è sempre più curiosità da parte del pubblico proprio per questa .

