Kate e William festeggeranno l' anniversario di nozze nel luogo in cui si sono conosciuti

Tgcom24.mediaset.it - Kate e William festeggeranno l'anniversario di nozze nel luogo in cui si sono conosciuti Leggi su Tgcom24.mediaset.it A 14 anni dal matrimonio, i principi di Galles tornano insieme a visitare i luoghi in cui è nato il loro amore

Kate e William, dove festeggeranno il 14esimo anniversario di matrimonio: è il loro posto del cuore - Il principe e la principessa hanno in programma un viaggio nel loro posto del cuore: lì festeggeranno il 14esimo anniversario di matrimonio.

Le nozze da favola di William e Kate si celebrarono a Londra il 29 aprile 2011. Ma quest’anno festeggeranno in campagna, nella romantica isola di Mull - La Scozia occupa un posto importante nel cuore di William e Kate. Proprio lì si sono conosciuti, nel lontano 2003, quando erano entrambi studenti all’università di St Andrews. Ed è proprio in un’isola scozzese che, la prossima settimana, il principe e la principessa del Galles festeggeranno il 14esimo anniversario delle loro nozze. Una sorta di vacanza-lavoro (appena due giorni, la prima dalla diagnosi del cancro della principessa) per ricordare i luoghi in cui ebbe inizio la loro storia d’amore. 🔗iodonna.it

La soffiata sull'anniversario di matrimonio di William e Kate - Il principe e la principessa di Galles trascorreranno il loro 14esimo anniversario di matrimonio in un cottage con angolo cottura su un'isola scozzese. William e Kate torneranno nel Paese in cui si sono innamorati per una visita di due giorni, incontrando artigiani, agricoltori e residenti dell'Isola di Mull, al largo della costa occidentale della Scozia. La coppia reale britannica si è sposata nell'Abbazia di Westminster il 29 aprile 2011 ed è probabile che martedì prossimo si godranno una romantica cena a due sull'isola, anche se non è chiaro chi cucinerà nel loro cottage.

