Addio a Jair cosa resta della Grande Inter

Jair da Costa, leggendaria 'Freccia Nera' brasiliana, se ne va un altro pezzo della Grande Inter di Helenio Herrera. Malato da tempo, l'ala destra resta nella storia nerazzurra per il gol realizzato al Benfica nella finale di San Siro, il 27 maggio 1965, che regalò all'Inter la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Autore di 69 gol in 260 partite, con la Beneamata Jair vinse quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. "Un posto nell'eternità di una squadra leggendaria", lo ha celebrato il club nerazzurro. della squadra leggendaria della filastrocca (Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani - in alternativa Peirò o Domenghini - Suarez, Corso) restano quattro superstiti: Sandro Mazzola: 82 anni, bandiera nerazzurra e figlio di Valentino, capitano del Grande Torino scomparso a Superga. Agi.it - Addio a Jair, cosa resta della Grande Inter Leggi su Agi.it AGI - Con la morte in Portogallo all'età di 84 anni dida Costa, leggendaria 'Freccia Nera' brasiliana, se ne va un altro pezzodi Helenio Herrera. Malato da tempo, l'ala destranella storia nerazzurra per il gol realizzato al Benfica nella finale di San Siro, il 27 maggio 1965, che regalò all'la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Autore di 69 gol in 260 partite, con la Beneamatavinse quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppecontinentali. "Un posto nell'eternità di una squadra leggendaria", lo ha celebrato il club nerazzurro.squadra leggendariafilastrocca (Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi;; Mazzola, Milani - in alternativa Peirò o Domenghini - Suarez, Corso)no quattro superstiti: Sandro Mazzola: 82 anni, bandiera nerazzurra e figlio di Valentino, capitano delTorino scomparso a Superga.

