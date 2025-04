Mazara del Vallo l' assurda morte di un 14enne

Mazara del Vallo, nel trapanese, nonostante i cancelli e i divieti di accesso. Poi sono saliti sul tetto. Una sfida tra ragazzi o forse solo la voglia di passare una serata diversa dalle altre. All’improvviso la tragedia. Il tetto che cede e il vuoto che si apre sotto i loro piedi.Un ragazzino di 14 anni è morto sul colpo dopo un volo di 15 metri. L’amico di 13 anni è caduto anche lui di sotto e ha riportato ferite gravissime, ora è ricoverato all’ospedale Ajello. A dare l’allarme sono stati i compagni che erano con loro nel parcheggio antistante lo stabilimento e non li hanno più visti. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma per il 14enne non c’è stato nulla da fare. Si chiama Leonardo Titone, ed è di Mazara. Liberoquotidiano.it - Mazara del Vallo, l'assurda morte di un 14enne Leggi su Liberoquotidiano.it Sono entrati nella proprietà del vecchio stabilimento vinicolo affacciato al lungomare didel, nel trapanese, nonostante i cancelli e i divieti di accesso. Poi sono saliti sul tetto. Una sfida tra ragazzi o forse solo la voglia di passare una serata diversa dalle altre. All’improvviso la tragedia. Il tetto che cede e il vuoto che si apre sotto i loro piedi.Un ragazzino di 14 anni è morto sul colpo dopo un volo di 15 metri. L’amico di 13 anni è caduto anche lui di sotto e ha riportato ferite gravissime, ora è ricoverato all’ospedale Ajello. A dare l’allarme sono stati i compagni che erano con loro nel parcheggio antistante lo stabilimento e non li hanno più visti. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Si chiama Leonardo Titone, ed è di

