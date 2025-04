Bologna Eddine Essefi morto a 19 anni | Picchiato e investito con un motorino

Bologna – Si fa sempre più nitido lo scenario di una morte violenta attorno al decesso di Eddine Essefi, il 19enne morto nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Maggiore, dopo un soccorso d’urgenza nel quartiere Barca. In un primo momento si era ipotizzato un abuso di alcol, ma le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno rapidamente escluso questa pista.Gli investigatori ora puntano sull’ipotesi di una colluttazione degenerata per futili motivi. Secondo una prima ricostruzione, Essefi sarebbe stato aggredito da altri due ragazzi: prima colpito fisicamente, poi urtato con un motorino, cadendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa.Determinanti, in questo quadro, sono le dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata della vittima, presente sia al momento dell’aggressione sia nelle ore precedenti al decesso. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it – Si fa sempre più nitido lo scenario di una morte violenta attorno al decesso di, il 19ennenella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Maggiore, dopo un soccorso d’urgenza nel quartiere Barca. In un primo momento si era ipotizzato un abuso di alcol, ma le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di, hanno rapidamente escluso questa pista.Gli investigatori ora puntano sull’ipotesi di una colluttazione degenerata per futili motivi. Secondo una prima ricostruzione,sarebbe stato aggredito da altri due ragazzi: prima colpito fisicamente, poi urtato con un, cadendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa.Determinanti, in questo quadro, sono le dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata della vittima, presente sia al momento dell’aggressione sia nelle ore precedenti al decesso.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, tragedia all’alba in tangenziale: un operaio morto e due feriti travolti da un furgone - Un grave incidente ha sconvolto la mattina di oggi, giovedì 10 aprile, lungo la tangenziale di Bologna, dove un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un furgone nei pressi di un cantiere stradale. L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45, al km 4.4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione della A14 Bologna-Taranto. 🔗thesocialpost.it

Bologna, furgone travolge operai al lavoro in tangenziale: un morto e due feriti nel cantiere - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . Il... 🔗ilmessaggero.it

Bologna: morto operaio pugliese travolto in tangenziale Stava segnalando lavori - Era impegnato nella segnalazione dei lavori in corso. È stato investito da un’auto, per cause da dettagliare, ed è morto. Era originario della Puglia l’operaio vittima dell’incidente sul lavoro e sinistro stradale stamattina in tangenziale di Bologna. L'articolo Bologna: morto operaio pugliese travolto in tangenziale <small class="subtitle">Stava segnalando lavori</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia alla Barca: Eddine Essefi Bader muore a 19 anni dopo una lite in strada; Picchiato a morte in strada: il 19enne ucciso per aver urtato la persona sbagliata; Violenza alla Barca. L’urto, la lite e le botte: caccia a due giovani per la morte di Eddine; BOLOGNA: Mazzi di fiori per il 19enne morto dopo una rissa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia alla Barca: Eddine Essefi Bader muore a 19 anni dopo una lite in strada - Il giovane colpito dopo un banale urto: indagini in corso per omicidio preterintenzionale. La comunità della Barca sotto shock, l’arcivescovo Zuppi esprime vicinanza ... 🔗bolognatoday.it

Violenza alla Barca. L’urto, la lite e le botte: caccia a due giovani per la morte di Eddine - L’aggressione in via Colombi a Bologna, il ragazzo 19enne picchiato dopo un diverbio. La vicinanza di Zuppi. Il parroco Bergamini: “Pronti ad aiutare la famiglia” ... 🔗ilrestodelcarlino.it

"Picchiato a morte in strada": il 19enne ucciso per aver urtato la persona sbagliata - È un giallo la morte di Eddine Essefi, un 19enne trovato svenuto in terra venerdì sera a Bologna e morto in pronto soccorso ... 🔗today.it