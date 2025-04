Tragico incidente nella notte a Calcinate | giovane di 29 anni muore in uno schianto frontale

giovane di 29 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate, in provincia di Bergamo. Il ragazzo, di origini romene e residente nel Bresciano, era alla guida della sua Fiat Bravo lungo la ex statale 573, la provinciale che collega Calcinate a Mornico.La dinamicaSecondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, il giovane stava procedendo in direzione Mornico quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è finita sulla corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante guidato da un uomo di 56 anni.I soccorsiL’impatto è stato particolarmente violento: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. Ilgiorno.it - Tragico incidente nella notte a Calcinate: giovane di 29 anni muore in uno schianto frontale Leggi su Ilgiorno.it Bergamo – Undi 29è morto a seguito di unstradale avvenutotra sabato 26 e domenica 27 aprile a, in provincia di Bergamo. Il ragazzo, di origini romene e residente nel Bresciano, era alla guida della sua Fiat Bravo lungo la ex statale 573, la provinciale che collegaa Mornico.La dinamicaSecondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, ilstava procedendo in direzione Mornico quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è finita sulla corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante guidato da un uomo di 56.I soccorsiL’impatto è stato particolarmente violento: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del, morto sul colpo.

