Corriere dello Sport – Le big di Europa sull’ex Lecce Hjulmand

Corriere dello Sport:Vi ricordate Hjulmand? Il centrocampista danese classe 1999 che nell’estate del 2023 è passato dal Lecce allo Sporting Lisbona è ormai diventato un idolo in Portogallo. Il club lusitano all’inizio di questa stagione gli ha conferito la fascia da capitano, ma molte grandi squadre di Spagna e Inghilterra avrebbero messo gli occhi addosso su di lui, come riportato dal quotidiano portoghese “A Bola”.Le big su HjulmandMorten Hjulmand è diventato una pedina centrale dello Sporting Lisbona, maglia con la quale si è laureato campione di Portogallo con la guida di Ruben Amorim. Ventisei anni da compiere, il giocatore è considerato incedibile, ma sempre secondo il quotidiano la società sarebbe vigile su eventuali offerte. Il centrocampista ha un contratto in vigore fino al 2028, con una clausola rescissoria di ben 80 milioni di euro. Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Le big di Europa sull’ex Lecce Hjulmand” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 10:17:00 Il:Vi ricordate Hjulmand? Il centrocampista danese classe 1999 che nell’estate del 2023 è passato dalalloing Lisbona è ormai diventato un idolo in Portogallo. Il club lusitano all’inizio di questa stagione gli ha conferito la fascia da capitano, ma molte grandi squadre di Spagna e Inghilterra avrebbero messo gli occhi addosso su di lui, come riportato dal quotidiano portoghese “A Bola”.Le big su HjulmandMorten Hjulmand è diventato una pedina centraleing Lisbona, maglia con la quale si è laureato campione di Portogallo con la guida di Ruben Amorim. Ventisei anni da compiere, il giocatore è considerato incedibile, ma sempre secondo il quotidiano la società sarebbe vigile su eventuali offerte. Il centrocampista ha un contratto in vigore fino al 2028, con una clausola rescissoria di ben 80 milioni di euro.

