Privacy Garantita tutto quello che devi sapere della società RTS GEMINI

della Privacy e dei dati personali. Tale stato è tipicamente il frutto dell’implementazione di misure legali (in particolare, conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), tecniche e organizzative.Come nome specifico di un’entità commerciale: “Privacy Garantita” è anche il nome di una testata giornalistica e di un servizio commerciale specializzato nella gestione della reputazione online e nella tutela della Privacy digitale, operato dalla società RTS Reputation Services Technologies Srl, con sede in Abruzzo.La coesistenza di questi due significati rende necessaria un’analisi differenziata per comprendere appieno il valore e le implicazioni del termine nel contesto italiano. Leggi su Citypescara.com Come concetto generale o risultato desiderato: in questa accezione, l’espressione indica l’obiettivo o lo stato raggiunto di una protezione efficace e affidabilee dei dati personali. Tale stato è tipicamente il frutto dell’implementazione di misure legali (in particolare, conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), tecniche e organizzative.Come nome specifico di un’entità commerciale: “” è anche il nome di una testata giornalistica e di un servizio commerciale specializzato nella gestionereputazione online e nella tuteladigitale, operato dallaRTS Reputation Services Technologies Srl, con sede in Abruzzo.La coesistenza di questi due significati rende necessaria un’analisi differenziata per comprendere appieno il valore e le implicazioni del termine nel contesto italiano.

