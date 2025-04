Sampdoria nuovi dettagli sul confronto tra Evani e la squadra! Il neo tecnico ha avuto un colloquio con Roberto Mancini

Sampdoria, ecco alcuni dettagli sul confronto tra Evani e la squadra! L’allenatore ha avuto un colloquio con l’ex ct Mancini Alberico Evani ha voluto un confronto diretto con la squadra della Sampdoria presso il centro sportivo di Bogliasco, ponendo una questione cruciale: chi è veramente disposto a lottare fino alla fine? Secondo quanto riportato da . Calcionews24.com - Sampdoria, nuovi dettagli sul confronto tra Evani e la squadra! Il neo tecnico ha avuto un colloquio con Roberto Mancini Leggi su Calcionews24.com , ecco alcunisultrae la! L’allenatore hauncon l’ex ctAlbericoha voluto undiretto con ladellapresso il centro sportivo di Bogliasco, ponendo una questione cruciale: chi è veramente disposto a lottare fino alla fine? Secondo quanto riportato da .

