Orietta Berti il ricordo di Papa Francesco a Verissimo | è successa una cosa incredibile

Orietta Berti torna a emozionare il pubblico con un racconto toccante a Verissimo, nel corso di una puntata particolarmente intensa. L’artista ha voluto rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile, condividendo aneddoti inediti e ricordi personali che hanno commosso tutti. Durante la puntata, Orietta ha ripercorso momenti della sua vita legati alla fede, rivelando un episodio incredibile accaduto proprio grazie al Santo Padre.Leggi anche: “Amici”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successoLeggi anche: “Pagliacciata”. Amici, colpo di scena nella sesta puntata: nessun eliminatoLa fede trasmessa dalla famigliaOrietta Berti ha parlato della sua profonda educazione cristiana, raccontando come la fede abbia sempre accompagnato la sua vita. Tvzap.it - Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibile Leggi su Tvzap.it News TV.torna a emozionare il pubblico con un racconto toccante a, nel corso di una puntata particolarmente intensa. L’artista ha voluto rendere omaggio a, scomparso lunedì 21 aprile, condividendo aneddoti inediti e ricordi personali che hanno commosso tutti. Durante la puntata,ha ripercorso momenti della sua vita legati alla fede, rivelando un episodioaccaduto proprio grazie al Santo Padre.Leggi anche: “Amici”, ildi Maria sudivide tutti: cos’è successoLeggi anche: “Pagliacciata”. Amici, colpo di scena nella sesta puntata: nessun eliminatoLa fede trasmessa dalla famigliaha parlato della sua profonda educazione cristiana, raccontando come la fede abbia sempre accompagnato la sua vita.

Su altri siti se ne discute

Il ricordo di Papa Francesco a Bari, l'avvio dei cantieri in piazza Moro, un'altra giovane vita spezzata sulla strada - Il ricordo di Papa Francesco e delle sue visite in città: la notizia della scomparsa del pontefice, arrivata nel lunedì dell'Angelo, è stata inevitabilmente, anche per Bari, al centro della settimana appena trascorsa. Nel corso del suo pontificato, Bergoglio è stato a Bari due volte: l'ultima nel... 🔗baritoday.it

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall’Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro. 🔗open.online

Corrireggio: "Stiamo per partire...", runners pronti a scattare nel ricordo di Papa Francesco - Eccoci, tra brusio, riscaldamento muscoli e ultimi pettorali da sistemare orgogliosamente sulle magliette della gara. Eccoci, ribelli per amore, come tradizione vuole, sul lungomare Falcomatà. Tutto è pronto per accogliere la Corrireggio, grande, unico e attesissimo serpentone colorato, che con... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, Orietta Berti: Felice di averlo conosciuto; ?Orietta Berti a Verissimo: «A 16 anni ho perso mio padre, la mia fede ha traballato ma era il dolore che la o; Orietta Berti e il ricordo di Papa Francesco; Orietta Berti ricorda Papa Francesco: Lo ameremo per sempre. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, Orietta Berti: "Felice di averlo conosciuto" - Ospite a "Verissimo" Orietta Berti ricorda con affetto i suoi quattro incontri con Papa Francesco. "L'incontro del 2016 è stato il più bello, eravamo vicini e gli ho regalato il mio cofanetto. Mi diss ... 🔗msn.com

Orietta Berti a Verissimo - Orietta Berti è ospite oggi a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e in onda ogni weekend alle 16.30. Nell'intervista, la cantante, che nel corso della sua ... 🔗ilmessaggero.it

Orietta Berti a Verissimo: "Papa Francesco? Un uomo unico, lo ricorderemo per sempre" - Durante una toccante intervista a Verissimo, Orietta Berti ha voluto ricordare con affetto i suoi incontri con Papa Francesco. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato momenti di grande ... 🔗41esimoparallelo.it